Denizden Yine İHA Vurdu, İlkinde Bagaja Koymuştu, Bu Kez Bakın Ne Yaptı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde denizden kıyıya vuran insansız hava aracını (İHA) cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına incelettikten sonra bagajına yükleyerek güvenli bir noktaya taşıyan Ali Çabuk, aynı bölgede bir kez daha İHA ile karşılaştı. İlk olayın ardından bu kez farklı davranan Çabuk, araca dokunmadan durumu yetkililere bildirdi.

Karasu'nun Camitepe Mahallesi sahilinde yaşanan ilk olayda, 63 yaşındaki Ali Çabuk deniz kıyısında yaklaşık 15-20 kilogram ağırlığında bir İHA bulmuş, fotoğrafını yapay zeka uygulamasına analiz ettirerek patlayıcı bulunmadığı yönünde değerlendirme aldıktan sonra aracı otomobilinin bagajına koyup evinin yakınına götürmüş ve ardından jandarmaya haber vermişti. Yapılan incelemelerde İHA'nın patlayıcı taşımadığı belirlenirken, jandarma aracına sığmayan hava aracı Çabuk'un otomobiliyle karakola ulaştırılmıştı.

YETKİLİLERE HABER VERDİ

Aradan kısa süre geçtikten sonra kuzeniyle arazi aracıyla sahilde gezen Çabuk, benzer şekilde kıyıya vurmuş başka bir İHA fark etti. İlk olaydan edindiği tecrübe doğrultusunda bu kez hava aracına dokunmayan Çabuk, vakit kaybetmeden ekiplere bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra İHA'yı bulunduğu yerden kaldırdı.

'BU KEZ CİHAZA DOKUNMADIK'

Yaşadıkları ilginç anları anlatan Ali Çabuk, kuzeniyle sahilde dolaşırken şakayla karışık, "Gel sana dron bulalım" dediğini belirterek, "Gerçekten de kısa süre sonra bir İHA ile karşılaştık. Ben bu sahilde zaman zaman denizin getirdiği tahta ve kalasları topluyorum. Ancak bu kez cihaza hiç dokunmadık, durumu hemen ekiplere bildirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA