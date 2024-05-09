DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, belediye binası tabelasındaki T.C. ibaresini kaldırdı.

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı

31 Mart yerel seçimlerinde, Şanlıurfa'da DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Mehmet Yıldırım'ın haberine göre; DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binası girişinde bulunan levhadan "T.C." ibaresini kaldırdı.

Yeni tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazıların yer aldığı görüldü.

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