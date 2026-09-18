Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Havalimanı 4. Pist Açılışında Havacılık Vurgusu: 'Şampiyonlar Ligi'ndeyiz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni yatırımların havalimanının hizmet kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Erdoğan, özellikle taksi ve bekleme süreleriyle birlikte yakıt ve zaman tasarrufu açısından hizmet standartlarının yükseleceğini söyledi. İstanbul Havalimanı’nın küresel bağlantı gücü bakımından dünya lideri konumunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

'TÜRKİYE’NİN BAĞLANTI HARİTASI ÇOK NET ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKIYOR'

Yatırımlarımız havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinden, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar hizmet standartlarını yükseltecektir. Havalimanımız küresel bağlantı gücünde dünya lideri. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumdayız. 67 ülkeden 1 buçuk milyar insan 4 saatte ülkemize gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba katınca Türkiye'nin bağlantı haritası çok net şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz konumun sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. 86 milyonun daha rahat yaşaması için dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Her bir ferdimizin kendini güvende hissetmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim bu millete karşı ödememiz gereken borcumuz var. Bu ülkeyi hizmetler ile ihya etme gibi bir gayemiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sağlıktan güvenliğe dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz.

'DEDİKLERİNİN TAMAMI FOS ÇIKTI'

Biz İstanbul havalimanını ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önüne kesmeye çalışıyor. Ne dediklerini hatırlıyorsunuz dimi 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor, burası bataklık uçaklar buradan kalkamaz, havalimanının burada ne işi var' dediler. İstanbul Havalimanını hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyonun olmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. Tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledi. Hem Türkiye hem Avrupa gündeminde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Bir günde 1788 uçak indi ve kalktı.

'TAKOZ SİYASETİ İÇİN ARTIK DENİZ TÜKENDİ'

Yıllarca taş üstüne taş koymayıp takoz siyaseti ile gemilerini yüzdürmeye çalışanlar ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrika ile yolsuzluk ile karanlık odalarda kurulan siyasetçilik devri tamamen kapanmıştır. Eser yarışacak, vizyon yarışacak. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleşti. Sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz"

4. PİSTTEN İLK UÇAK HAVALANDI



Konuşmanın ardından İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinden ilk uçak havalandı. Uçağın kalkışı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anons geçilirken, Erdoğan yolculara “Hayırlı uçuşlar” dileğinde bulundu. Anonsun ardından 4. pist ve ilave yatırımların açılışı için kurdele kesildi.

Kaynak: AA