Girne'deki Gemi Kazası Soruşturmasında Yeni Gelişme! Geminin Kızağındaki Kırık WhatsApp Yazışmalarında Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinden Mersin’deki Taşucu Limanı’na sefer yaptığı sırada alabora olarak batan Filo Jet feribotuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov yeniden hakim karşısına çıktı. Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgi ve belgeler de mahkemeye sunuldu. Deliller arasında WhatsApp yazışmaları ve gemiye ilişkin görüntüler yer aldı.

GEMİNİN KIZAĞINDAKİ KIRIK WHATSAPP YAZIŞMASINDA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yardımcı kaptan Merve N. Seraslan’ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmaları mahkemede gündeme getirildi. Yazışmada, geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtildi. Yardımcı kaptanın söz konusu hasarın giderilmesiyle ilgili bilgi verdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan haberdar olduğu kaydedildi. Polis, zanlılardan birinin 7 Haziran’da WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntünün de mahkemeye sunulduğunu belirtti. Söz konusu görüntüde geminin kızağındaki kırığın görüldüğü aktarıldı. Gemide meydana gelen hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana gönderildiği, yardımcı kaptanın da bu görüntüleri şirket yetkilisine ilettiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında telefonların emare olarak alındığı ve dijital incelemelerin sürdüğü bildirildi.

TAMİRİN YAPILDIĞI YERE GÖRE SUÇLAMALAR AĞIRLAŞABİLİR

Savcının, “Bu durum geminin sefere uygun olmadığını gösterir mi?” sorusunu yöneltmesi üzerine tahkikat memuru açıklamada bulundu. Tahkikat memuru, yapılan tamiratın uygun bir tersanede ve bilirkişiler tarafından gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ağırlaşabileceğini söyledi. Geminin tamiratının nerede, hangi koşullarda ve kimler tarafından yapıldığına ilişkin incelemelerin devam ettiği mahkemeye aktarıldı. Tahkikat memuru ayrıca kaptan Mustafa Öz’ün gemiye giren suları dikkate almadığı ve risk alarak seyre devam ettiği yönünde bir kanaat oluştuğunu savundu.

KAYIP YOLCUNUN AİLESİNE GÖNDERDİĞİ VİDEODA KIRIK KIZAK GÖRÜLDÜ

Bu konudaki araştırmaların da sürdüğü belirtildi. Mahkemede, halen kayıp olarak aranan yolculardan birinin ailesine WhatsApp üzerinden gönderdiği video da gündeme geldi. Daha önce de incelenen videoda geminin sol kızağındaki kırığın görüldüğü ifade edildi.

30 AĞUSTOS’TA BATMIŞTI

Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos’ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla birlikte alabora olarak battı. Kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Feribotta kaybolduğu belirtilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA