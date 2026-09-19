Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü Mesajı: 'Milletimiz Özgürce Yaşasın Diye Bedel Ödeyen...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziler Günü'nü tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü Mesajı: 'Milletimiz Özgürce Yaşasın Diye Bedel Ödeyen...'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü Mesajı: 'Milletimiz Özgürce Yaşasın Diye Bedel Ödeyen...' - Resim : 1

'ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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