Kadir İnanır’ın Vasiyeti Açıklanamadı, Tartışma Büyüdü! Neslihan Acar Tehdit Edildiğini Açıkladı

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26 Haziran’da hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddiası gündeme geldi. Eylül ayında açıklanması beklenen vasiyetin ise tebligat nedeniyle açıklanamadığı ve davanın aralık ayına ertelendiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İnanır, “Dayım irade sahibi bir insan değildi, vasiyette ne yazdığı önemli değil, adalet diye bir şey var” ifadelerini kullandı. Levent İnanır, Nurettin Soydan’a yaptığı açıklamada ise kendilerine miras olarak “kravat bile bırakılmadığını” söyleyerek hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar’dan yanıt geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle “irade” vurgusu yaptı.

NESLİHAN ACAR’DAN 'İRADE' VURGUSU

Acar, paylaşımında Kadir İnanır’ı sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olarak nitelendirerek, onun barış, adalet ve eşitlik gibi değerlere bağlılığını vurguladı. İnanır’ın yaşamı boyunca inandığı değerlerden vazgeçmediğini belirten Acar, onun kararlılık, cesaret ve direnç gösterdiğini ifade etti. Acar ayrıca İnanır’ın kendisine ve çocuğuna kattıkları için minnettar olduğunu söyledi. Acar, başka bir paylaşımında ise ünlü kişilerin yaşamlarının büyük bölümünün kayıt altında olduğunu belirterek, haklarında herhangi bir dayanak olmadan yapılan yorumlara tepki gösterdi. “Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer, yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir!” ifadelerini kullanan Acar, yakınlarına da böyle bir durumun utanç olarak kalacağını söyledi.

NESLİHAN ACAR TEHDİT EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI

Neslihan Acar’ın paylaşımlarının ardından tehdit edildiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Acar, kendisine eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı gönderildiğini doğruladı. Acar, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu, bu da benim utancım olurdu! Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim! Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!”

ÖYKÜ ARICA’DAN ANNESİNE DESTEK

Levent İnanır ile Neslihan Acar’ın kızı Öykü Arıca da annesine destek verdi. Arıca, yaptığı paylaşımda annesinin geçmişte yaşadığı olayla ilgili fotoğrafın anneannesine gönderilmesine tepki göstererek, “Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı ‘yeniden bu hale getiririm’ demek mi? Buradayım. Gel” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi