Girne'deki Feribot Faciasında Bir Kişinin Daha Naaşına Ulaşıldı: Ölü Sayısı 15 Oldu

Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yaparken batan “Filo Jet” isimli geminin enkazında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in açıklamasına göre kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselirken, kayıp 13 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
Girne'deki Feribot Faciasında Bir Kişinin Daha Naaşına Ulaşıldı: Ölü Sayısı 15 Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.Başbakan Üstel, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü. Hayatını kaybeden insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Girne'deki Feribot Faciasında Bir Kişinin Daha Naaşına Ulaşıldı: Ölü Sayısı 15 Oldu - Resim : 1

BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

Üstel, KKTC'nin, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini, diğer kayıplara ulaşmak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı. Alınan bilgiye göre, cesede, batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı.

Girne'deki Feribot Faciasında Bir Kişinin Daha Naaşına Ulaşıldı: Ölü Sayısı 15 Oldu - Resim : 2

NE OLMUŞTU

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
KKTC gemi kaza
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
FETÖ’nün 'İzdivaç' Yapılanmasına Operasyon: 15 Şüpheli Tutuklandı FETÖ’nün 'İzdivaç' Yapılanmasına Operasyon
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası