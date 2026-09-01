Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesinde Aile Fotoğrafında Yer Aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği Kırgızistan’da devam ediyor. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a giden Erdoğan, zirve kapsamında gerçekleştirdiği temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde düzenlenen aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından zirvenin düzenlendiği Irıs Ordo Kongre Merkezi’ne geçti. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Erdoğan, diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Aile fotoğrafı sırasında Erdoğan’ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ve sonrasında bazı liderlerle kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA