Türk Basınının Acı Kaybı: Gazeteci Şükran Soner Hayatını Kaybetti

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Türk basın dünyasının deneyimli isimlerinden gazeteci Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı olan Soner’in vefatının ardından Cumhuriyet gazetesi, cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

CUMHURİYET’TE GAZETECİLİĞE BAŞLADI

1946 yılında doğan Şükran Soner, gazetecilik kariyerine 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Mesleğinin ilk yıllarında hazırladığı işçi ve eğitim sayfalarıyla dikkat çeken Soner, ilerleyen dönemde işçi hakları ve sendikal mücadele alanında çalışmalar yürüttü. Soner ayrıca İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği ve Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi çeşitli sosyal kuruluşların kuruluş ve yönetim süreçlerinde görev aldı.

TGS’DE GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ DE ÜSTLENDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Soner, meslek örgütlerinde de çeşitli sorumluluklar üstlendi. 1970’li yıllarda iki dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Eğitim Sekreterliği görevini yürüten Soner, 1999’daki genel kurulda yeniden yönetime seçilerek TGS Genel Başkan Vekili oldu. Soner, 2001 yılında gerçekleştirilen genel kurulun ardından TGS Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi