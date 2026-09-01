Bakan Uraloğlu Duyurdu: Türkiye’nin İlk Milli Hızlı Treninde Heyecanlandıran Gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin testlerinin sürdüğünü açıkladı. Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını belirterek, test ve doğrulama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin test çalışmalarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin belirlenen test programı kapsamında farklı hız ve işletme koşullarında test edildiğini belirterek, trenin güvenli, konforlu ve yüksek performansla hizmete alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu,'nun açıklamaları şu şekilde:

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Türkiye’nin İlk Milli Hızlı Treninde Heyecanlandıran Gelişme - Resim : 1

'SAATTE 250 KM HIZA ULAŞTI'

"Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 kilometre hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz."

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Türkiye’nin İlk Milli Hızlı Treninde Heyecanlandıran Gelişme - Resim : 2

'YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETTİK'

"En önemli ve kritik sistemlerden olan 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile 'Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için 2 adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."

Kaynak: DHA

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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