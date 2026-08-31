Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Yolunda, Kritik Zirve İçin Türkiye’den Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00’da Ankara Havalimanı’ndan hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Yolunda, Kritik Zirve İçin Türkiye’den Ayrıldı - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ANKARA’DAN CEVDET YILMAZ UĞURLADI

Erdoğan'ı, Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Kaynak: AA

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