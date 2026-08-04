Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı, Kritik Kararlar Masada

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kritik başlıklar bulunuyor. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.YAŞ kapsamında generaller, amiraller ve albayların görev durumlarına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Bazı personelin bir üst rütbeye yükseltilmesi, bazı isimlerin ise yeni görevlere atanması gündemde olacak.

TOPLANTI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.15'te başladı. Erdoğan'ın başkanlık ettiği şurada, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez üye olarak yer alıyor. Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe terfi edecek personel ile mevcut general ve amiraller arasından bir üst rütbeye yükselmesi değerlendirilen isimlerin dosyaları ele alınacak. Kadrosuzluk veya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması gündeme gelen personel de belirlenecek.

GÖREV DEĞİŞİKLERİ MASADA

Terfi ve emeklilik kararlarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılması muhtemel görev değişikliklerinin de YAŞ'ın gündeminde olması bekleniyor. Şura'da alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı;

"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz.

'HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUZ'

Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

'GÜVEN KAYNAĞI OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA