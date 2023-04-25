CHP'li Çeviköz: Suriyeliler iki yıl içinde ülkelerine dönecek

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, partisinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili tutumunun belli olduğunu ve bu kişilerin geri dönüşlerinin iki yıl içinde sağlanacağını söyledi. 

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CHP'li Çeviköz: Suriyeliler iki yıl içinde ülkelerine dönecek

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Suriyeli sığınmacıların durumuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yeni mesajlar paylaştı.

Partisinin tutumunun belli olduğunu dile getiren Çeviköz, "Lamı cimi yoktur. Geri dönüş, iki yıl içinde davul ve zurnayla güle oynaya ve gönüllü olarak gerçekleşecektir. Tıpkı vatani görev için gurur ve şevkle askere giden yurttaşlarımızın gittiği gibi. Bunun için izlenecek politika da ayrıntılarıyla defalarca açıklanmıştır" dedi.

Siyasetçinin açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir kısım çevrelerde, bir yabancı dergiye verdiğim mülakata atfen, Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşünün iki yıldan fazla süreceğini söylediğim ileri sürülmektedir. Böyle bir ifadem olmadığı gibi, haberde de bu ifade bana ait olarak nakledilmemiştir. CHP’nin Suriyeliler ile ilgili tutumu bellidir. Lamı cimi yoktur.

Geri dönüş, iki yıl içinde davul ve zurnayla güle oynaya ve gönüllü olarak gerçekleşecektir. Tıpkı vatani görev için gurur ve şevkle askere giden yurttaşlarımızın gittiği gibi. Bunun için izlenecek politika da ayrıntılarıyla defalarca açıklanmıştır. Suriye yönetimi ile diyaloğu beceremeyen ve öngörmeyen hiçbir oluşumun söylemi, CHP’nin vizyonu kadar planlı, tutarlı ve insani bir tutum ortaya koyamamaktadır."

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