CHP Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor: Mansur Yavaş'ı Destekleyen İsimler Kim?

Son günlerde CHP içindeki hareketlilik ve Ekrem İmamoğlu’nun davası gündemi belirlemeye devam ediyor. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan belirsizlik parti içinde tartışmalara neden olurken, Mansur Yavaş’ı parti içerisinde kimlerin desteklediği de merak konusu oldu.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’de “Kulağıma geleni aynen söylüyorum” diyerek ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleyen isimleri açıkladı.

“AYRIŞMA VAR”

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarının hız kazandığı CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkıyor. Fatih Portakal, CHP içindeki ayrışmayı değerlendirerek, “Kavga var demiyorum ama ayrışma var” ifadelerini kullandı.

“HALKIN SEÇTİĞİ İSME YASAK KOYABİLİRLER Mİ?”

Fatih Portakal, CHP’nin olası aday tercihine de değinerek, “CHP şu an İmamoğlu’nu aday olarak açıklasa ne olur? Halkın seçtiği bir isme yasak koyabilirler mi?” diye sordu. İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi durumunda CHP’nin farklı bir yola girebileceğini ve siyaset arenasının bir anda değişebileceğini dile getirdi.

YAVAŞ’I KİMLER DESTEKLİYOR?

Portakal, Mansur Yavaş’ı destekleyen isimler arasında Koray Aydın ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyen eski ekip üyelerinin bulunduğunu öne sürdü. Bu durumu değerlendiren Portakal, “Demokrasi adına güzel ama bu ayrışma iktidara geldiklerinde nasıl bir yönetim sergileyecekleri konusunda soru işaretleri oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Portakal, CHP’de Yavaş ve İmamoğlu arasında yaşanan ayrışmanın partide yeni bir dönemin habercisi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

CHP’Yİ NELER BEKLİYOR?

Parti içerisindeki iki güçlü ismin adaylık için öne çıkması, CHP’de farklı görüşlerin yükselmesine neden olurken, Mansur Yavaş’ın arkasındaki destekçilerin kimler olduğu sorusu gündemin merkezine yerleşti.

“Bir tarafta ‘Mansurcular’, diğer tarafta ‘İmamoğlucular’ var” diyen Portakal, parti içindeki ayrışmanın giderek daha belirgin hale geldiğini öne sürdü.

Kaynak: 12Punto