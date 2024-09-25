Yanlışlıkla Çöpe Atılan İki Telefon Sahibine Verildi

Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Karaca, konteynere çöp poşetleriyle yanlışlıkla torbadaki iki cep telefonunu da attı.

Evde telefonlarını bulamayan Karaca, poşeti attığı konteynerden çöplerin alındığını görünce Serik Belediyesinden yardım istedi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Boğazkent Mahallesi'nden çöp toplayan kamyonları tahliye merkezine yönlendirdi.

Temizlik işçileri, kamyonlardaki çöpleri boşaltarak kepçe yardımıyla ayrıştırdı. İşçiler, uzun uğraşlar sonucu iki cep telefonunu bularak Karaca'ya teslim etti.

Karaca, iki telefonunun değerinin 90 bin lira civarında olduğunu belirterek, belediye işçilerinin yoğun çalışması sonucu telefonlarına kavuştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA