Bankaların ATM Oyunu! Şikayet Yağıyor, En Çok Emeklileri Vurdu

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen para çekme sorunlarına bir yenisi daha eklenirken, Bazı banka ATM’lerinde “Şu anda hizmet veremiyoruz” notu yer aldı, bir başka ATM’de ise “Sadece döviz çekmeye” izin veriyor uyarısı yer aldı.

ATM’leri özellikle emekliler sık sık kullanırken, bozuk olan ATM yerine ‘ortak’ makinelerden işlem yapmaya çalışanlar ise işlem masrafı ödemek durumunda kalıyor.

‘BİLİNÇLİ OLARAK NAKİT VERMİYORLAR’ İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, birçok bankanın ATM’lerinin sık sık nakit çekme işlemlerine kapalı olduğu iddiası, sık sık gündem oluyor. ATM’lerin para yatırma ve diğer işlemleri sorunsuzca gerçekleştirebilmesi para çekme işlemlerinde sıkıntı yaşanması, tüketicilerin aklında soru işaretleri oluşturuyor.

Sosyal medyada "para yatırırken sorun yok, çekerken vermiyor" şeklinde yapılan paylaşımlar da dikkat çekerken, tüketici dernekleri, her geçen gün artan şikayetlerin bankalar üzerinde yaptırım gerektirdiğini savunurken, bilişim uzmanları ise bankaların bilinçli bir şekilde nakit vermemeyi tercih ettiği iddiasını öne sürdü.

EMEKLİLER NAKİT SORUNU NEDENİYLE ZOR DURUMDA

Özellikle emekliler, bankaların ATM’lerinde yaşanan nakit çekim sorunları yüzünden büyük zorluklarla karşı karşıya. Son bir ayda İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yapılan gözlemler, 10 ATM’den 3'ünde para çekme sorunları yaşandığını ortaya koydu. Özellikle kalabalık nüfuslu bölgelerde, Esenyurt gibi semtlerde, bu problemlerin daha yoğun yaşandığı tespit edilirken, daha az nüfuslu yerlerde bu sorunların nispeten daha az olduğu gözlemlendi.

Yalnızca para çekme değil, para sıkışması, sahte para verilmesi, kart yutulması gibi sorunlar da sıkça şikayet konusu oluyor. Bu şikayetlerin büyük kısmını ise, ulaşım ve alışveriş gibi günlük ihtiyaçlarını nakit üzerinden karşılayan emekliler oluşturuyor.

ATM’LERİN SORUNLU OLMASI BANKALARA KÂR SAĞLIYOR

Tüketicilerin ATM’lerden para çekememesi, çeşitli sebeplere bağlanırken, bilişim uzmanları farklı bir perspektif sunuyor. Bilişim Uzmanı Koray Akan’a göre, bankalar teknolojiye yatırım yapmalarına rağmen, ATM’ler için aynı özeni göstermiyor. Eski ve kullanım ömrünü tamamlamış ATM’lerin hâlâ hizmet vermeye çalıştığını belirten Akan, bu durumun tesadüf olmadığını savunuyor. "Bir kişinin 2 gün parasını çekememesi, bankalar için o paranın çalışmaya devam etmesi anlamına geliyor" diyen Akan, bankaların bu strateji ile kâr elde ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi