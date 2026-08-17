Çanakkale'de Alevler Ormana Sıçradı: Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sarısöğüt köyü mevkiindeki yangında soğutma çalışmaları sürerken, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, alevlerin büyümesinin hava müdahalesiyle önlendiğini belirtti.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü mevkiinde saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
'YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEMİŞTİR'
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in yangın için yaptığı açıklamada, "Saat 15.00 civarında Ezine - Çarıksız köyü bölgesinde başlayan orman yangını; Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, itfaiye erlerimiz ve duyarlı vatandaşlarımızın üstün gayretleriyle kontrol altına alınmıştır. Araçların karadan müdahale edemediği zorlu alanlarda ise gökyüzündeki gururumuz 'Ateş Savaşçıları', gerçekleştirdikleri nokta atışı müdahalelerle yangının büyümesini engellemiştir. Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden tüm kahramanlarımıza ve destek veren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz" ifadelerine yer verild
Kaynak: DHA-İHA