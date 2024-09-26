Bilecik'te Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından jandarma personeline Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi verildi.

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Bilecik'te Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından jandarma personeline Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi verildi.
Bilecik’te kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında eğitim, bilgilendirme ve farkındalık arttırmaya yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeline eğitim verildi. Bu bilgilendirme kapsamında, vatandaşlara ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) kullanımı ve bu uygulamanın sağladığı kolaylıklar hakkında detaylı bilgi verildi.
Jandarma ekipleri, bu tür farkındalık faaliyetlerini azimle sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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