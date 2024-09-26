Öğrencisine Cinsel İçerikli Mesajlar Atmıştı! Öğretmenin Cezası Belli Oldu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki B.D., geçtiğimiz nisan ayında ailesine, coğrafya öğretmeni M.K'nin (55) kendisine, WhatsApp ve Instagram üzerinden cinsel içerikli mesajlar attığını aktarmıştı.

Ayrıca genç kız, öğretmeninin kendisini eve bırakırken öpmeye çalıştığını, okulda da fiziki tacizde bulunduğunu aktarırken aile suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan M.K. tutuklandı.

10 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada M.K., hakkındaki iddiaları inkar etse de mesajlar delil sayıldı. Mahkeme, kararında indirim uygulamazken 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Cinsel taciz' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

MESAJLARA YER VERİLDİ

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, "M.K'nın B.D'ye gönderdiği ve neredeyse tamamının mağdur ile cinsel ilişki kurmaya yönelik cinsel içirikli mesajlar olduğunun anlaşılması ve tüm dosya kapsamından M.K'nin savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle, bu nedenle mahkememizce itibar edilmemiştir.” İfadeleri yer aldı.

Gerekçeli kararda ayrıca M. K.'nın genç kıza attığı mesajlara da yer verildi. Öte yandan lise öğrencisi B.D., mahkemedeki ifadesinde yaşadığı anları da anlattı.

Kaynak: Sabah Gazetesi