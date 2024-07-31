Bakanlıktan 'Kayıp Çocuk Yok' Israrı: 'Bakan Göktaş’ın Yanıtlarına Güvenemiyoruz'

Deprem bölgesinde kayıp çocuklar en önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Aileler, deprem sonrası kaybolan çocuklarının izini ararken refakatsiz çocukların durumu tartışılıyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a depremde kaybolan çocuklarla ilgili 19 Nisan tarihinde soru önergesi verdi.

Bülbül, Bakan Göktaş’ın ocak ayında yaptığı, "1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını ilan ediyorum" açıklamasını hatırlatarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12 Şubat 2024 tarihli yazısında geçen 26 kayıp çocuğun aranmasına atıf yaptı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Bakan Göktaş 10 Temmuz tarihinde verdiği cevapta aynı şeyleri tekrarladı. Deprem nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisi olmayan 1912 çocuğun Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü’nde kayıt altına alındığını belirten Göktaş “Bu çocuklardan 1877’si ailelerine teslim edildi, 11 çocuk bakım ve koruma altına alındı, 17 çocuk vefat etti. 7 çocuk ise aile odaklı hizmetlerden faydalandı” dedi. Göktaş, çocukların herhangi bir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek veya vakfa yerleştirilmediğini de iddia etti.

‘YANITLARA GÜVENMİYORUZ’

CHP’li Bülbül, konu hakkında Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı 38 çocuk kayıp açıklamasını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: “Bakan, o zaman da kayıp çocuk olmadığı iddiasını sürdürmüştü. Ancak depremden üç ay sonra Hollanda’da 5 yaşında bir çocuk bulunmuştu. Yine depremden 41 gün sonra aile Hatay’dan Mersin’de bir hastaneye sevk edilirken, çocukları İstanbul’da bulunmuştu. Bakan Yanık’ın ısrarlı açıklamalarının ardından kayıp çocuk haberleri gelmeye devam etti. Bu nedenle Bakan Göktaş’ın yanıtlarına da güvenemiyoruz. Yakınlarından haber alamayan, cenazesini bulamayan aileler perişan halde."