Canlı Yayında Flaş İddia! Sedat Peker Türkiye'ye mi Dönüyor?

Gazeteci Barış Yarkadaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın bir grubun, Türkiye'de siyasi parti kuracağını ve Peker'in, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini iddia etti.

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Canlı Yayında Flaş İddia! Sedat Peker Türkiye'ye mi Dönüyor?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Tv100’de katıldığı Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ilişkin çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, Sedat Peker’i ‘seven’ bir grubun Türkiye’de yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti.

'SEDAT PEKER YAKINDA TÜRKİYE'YE DÖNECEK'

Yarkadaş’ın açıklaması şu şekilde;

“Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i ‘sevenleri’bir parti kurma hazırlığında. Sedat Peker’in yakın zamanda Türkiye’ye geleceğini ve bu partide siyaset yapacağını söylüyorlar”

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