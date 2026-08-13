Bakan Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: Göbeklitepe’nin Kuzeyinde İlk Kazı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe’nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 80’e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler, bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılar ile kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor.

KUZEY KESİMİNDE KAZILAR BAŞLADI

Bakan Ersoy, yeni araştırma alanına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80’e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık. Yüzey taramalarından elde edilen veriler ve jeomanyetik ölçümler, bu bölgede de büyük boyutlarda kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapıların ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor.”

'YENİ VERİLER SUNUYOR'

Yeni kazı alanındaki çalışmaların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin 2. evresine, MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı. Göbeklitepe’de hem yeni alanların araştırıldığını hem de daha önce kazılan bölgelerdeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göbeklitepe’de yürütülen kazı çalışmalarına restorasyon ve koruma uygulamaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. C Yapısı’nda 2025 sezonunda büyük ölçüde tamamlanan güçlendirme çalışmaları bu yıl da sürdürülürken, ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birine ait son yüzey parçaları özgün konumlarına yerleştiriliyor. D Yapısı’nda ise duvarların güçlendirilmesinin ardından, yapının merkezinde karşılıklı konumlanan iki dikilitaşın zemin bağlantıları sağlamlaştırıldı. Sarsıntılara karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla dikilitaşlar çelik halatlarla desteklenerek koruma altına alınıyor.

'DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ'

Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de kazı ve koruma çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. C Yapısı’ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı’nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hâle getiriyoruz. Ayrıca yeni kazı alanları dikkate alınarak yenilenen yürüyüş yolları yakında ziyaretçilerin erişimine açılacak. Göbeklitepe’nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi