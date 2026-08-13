Sel Sularına Kapılan Kırca Ailesinden Acı Haber! Anne de Bulundu

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Giresun’un Görele ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinde iki kız kardeş yaşamını yitirirken, kayıp olan anneleri Zekiye Kırca’nın da cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda anne Kırca’nın cenazesi bu sabah Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzları yakınında bulundu. Sis Dağı’nda dün etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına yol açtı. Yağışın ardından dağın Giresun tarafında bulunan Zıva Deresi’nin su seviyesi kısa sürede yükseldi. Bu sırada dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı.

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLDÜ

İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca onu kurtarmaya çalıştı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, eşi ve iki kızı sel sularına kapılarak kayboldu. Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında önce Burcu Kırca’nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca’yı bulmak için çalışmalar havadan ve karadan sürdürüldü.

KIZ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Arama çalışmalarında Burçin Kırca’nın cansız bedeni, sel sularına kapıldığı noktadan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Zıva Deresi’nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

ANNEDEN DE ACI HABER GELDİ

Kayıp olan anne Zekiye Kırca’nın cansız bedenine ise sabah saatlerinde Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzlarının yakınında ulaşıldı.

Kaynak: İHA