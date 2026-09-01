Bakan Gürlek Duyurdu: 135 Alo Adalet Hattı Erişime Açıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin vatandaşlar için daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirilmesi amacıyla 135 Alo Adalet Hattı’nın devreye alındığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı’nı “Adaletin Yüzyılı” yapma hedefi doğrultusunda yargı hizmetlerinde yeni uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

SAAT 10.00’DA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

2026-2027 Adli Yılı’nın başlangıcında vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın başlatıldığını belirten Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın bugün saat 10.00’dan itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak kullanılacağını duyurdu. Gürlek’in verdiği bilgiye göre vatandaşlar, hat üzerinden 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek. Pilot uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki adliyelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AMAÇ DAVALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI

Uygulamayla yargılamaların makul süre içerisinde sonuçlandırılmasına katkı sağlanması ve adaletin zamanında tecelli etmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, yeni adli yılın daha hızlı ve etkin bir adalet hizmetinin sunulduğu bir dönem olmasını temenni etti. Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerimizi daha erişilebilir, etkin ve hızlı hâle getirecek yeni adımlar atıyoruz.



Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı’na, vatandaşlarımızın adalete erişimini… pic.twitter.com/rpuudp7rP4 — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 1, 2026

Kaynak: Haber Merkezi