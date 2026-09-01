Bakan Gürlek Duyurdu: 135 Alo Adalet Hattı Erişime Açıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla 135 Alo Adalet Hattı’nın bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmete başlayacağını açıkladı. Hat üzerinden 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için başvuru yapılabilecek.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin vatandaşlar için daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirilmesi amacıyla 135 Alo Adalet Hattı’nın devreye alındığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı’nı “Adaletin Yüzyılı” yapma hedefi doğrultusunda yargı hizmetlerinde yeni uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

SAAT 10.00’DA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

2026-2027 Adli Yılı’nın başlangıcında vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın başlatıldığını belirten Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın bugün saat 10.00’dan itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak kullanılacağını duyurdu. Gürlek’in verdiği bilgiye göre vatandaşlar, hat üzerinden 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek. Pilot uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki adliyelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakan Gürlek Duyurdu: 135 Alo Adalet Hattı Erişime Açıldı - Resim : 1

AMAÇ DAVALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI

Uygulamayla yargılamaların makul süre içerisinde sonuçlandırılmasına katkı sağlanması ve adaletin zamanında tecelli etmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, yeni adli yılın daha hızlı ve etkin bir adalet hizmetinin sunulduğu bir dönem olmasını temenni etti. Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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