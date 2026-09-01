Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bişkek’te İlk Temas: Aliyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Bişkek’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan, Aliyev ile konakladığı otelde baş başa görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Erdoğan, zirve kapsamında gerçekleştireceği temaslara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bişkek’te İlk Temas: Aliyev ile Görüştü - Resim : 1

ERDOĞAN, ZİRVENİN İLK TEMASINI ALİYEV İLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan, temasları kapsamında ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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