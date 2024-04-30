Ayhan Bora Kaplan davası: Gizli tanığın yurt dışına kaçtığı iddia edildi!

Ayhan Bora Kaplan aleyhinde ifade veren ve kayıtlara "M7Ü3H9F8C4" olarak geçen gizli tanığın kaybolduğu ileri sürüldü. Gizli tanık M7'nin, bu nedenle son duruşmada dinlenemediği, öte yandan Kaplan'ın avukatı ile İzmir'de görüşen polislerin "gizli tanığın ismini" verdiği öne sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu nedenle müfettiş görevlendirdiği iddia edildi.

Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 61 sanık hakkında açılan davanın duruşması geçen hafta görüldü. Mahkeme, duruşma sonunda 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Ancak duruşma sonunda gizli tanık krizi yaşandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; mahkeme başkanı, gizli tanık "M7Ü3H9F8C4"ün soruşturma aşamasındaki beyanlarıyla yetineceklerini bildirdi. Başkan, buna gerekçe olarak savcılığın gönderdiği yazıda dinlenmek üzere duruşmada hazır edilemeyeceğini ve gizli tanığa ulaşılamadığını bildirdiğini aktardı. Kaplan ise "Biz soru soramayacak mıyız" diyerek tepki gösterdi.

Gizli tanığın, can güvenliğinden endişe duyduğu için "kaçtığı" ve halen yurt dışında olduğu iddia edildi.

KAPLAN'IN AVUKATINA GİZLİ TANIĞIN İSMİNİN VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Sabah gazetesi, Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 polisin müdürünün talimatıyla İzmir'e giderek Kaplan’ın avukatıyla görüştüğünü yazmıştı.

DW Türkçe'nin görüştüğü güvenlik kaynakları, bu görüşmede polislerin Kaplan'ın avukatına gizli tanığın adını söylediğini iddia etti.

"SOYLU'NUN SES KAYDI KAPLAN'DA"

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, Türkiye'nin gündemine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Genel Müdürlüğü önünde adamlarıyla birlikte verdiği silahla pozla gündeme geldi. Kaplan'ı TRT önüne çağıran ise dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu oldu. Eski bakan Soylu, kuzeni Sadık Soylu'nun telefonuyla Kaplan ile görüşmüş ve TRT'ye çağırmıştı.

Kaplan, mahkemedeki savunmasında fotoğraftaki silahların kaynağına ilişkin soru üzerine, "Benim devlet birimlerini suçlamamı bekliyorlar. Efendim benim bu soruya burada cevap verme ihtimalim yok. Özel olarak size birebir söyleyebilirim" dedi. Soylu, TRT Genel Müdürlüğü'nün önüne Cumhurbaşkanının çağrısıyla geldiğini, fotoğrafı da anı olarak çektirdiğini iddia etmişti.

8 yıl önce yaşanan söz konusu olayla ilgili dikkat çeken başka iddialar da ortaya atıldı. Buna göre, Kaplan'ın o dönem Süleyman Soylu ile yaptığı telefon görüşmesini telefonuna kaydetti ve yakın çevresine "kaydı bende var" dedi. Kaplan'ın, gözaltına alındığında telefonunun şifresini polise vermediği bildirildi. Kaplan, yargılama aşamasında bir şifreyi mahkeme başkanına iletti. Emniyetten getirilen telefona şifre ile girildi, ancak telefon açılmadı. Bu nedenle telefon üç saatliğine kilitlendi.

Öte yandan Sadık Soylu ile Kaplan'ın tanıştıran kişinin ise halen suç örgütü davasında yargılanan Barış Kurt'un olduğu öğrenildi. Mimarlık şirketi bulunan Kurt, bir dönem Çankaya Belediye Meclis Üyeliği ve AKP Ankara İl Yöneticiliği yaptı.

Bu arada gözaltına alındığında sorgudan önce mülakat yapılan Kaplan'a özellikle bir flaş bellek sorulduğu öğrenildi. Bu bellek içerisinde bazı bürokratlar ve emniyetçiler ile ilgili bilgiler olabileceği tahmin ediliyor.