Seçil Erzan'a bir dava daha: "Şimdilik" 3 bin dolarlık tazminat talep edildi

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla Seçil Erzan’ın da arasında bulunduğu 8 sanık hakkında İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; aynı davanın sanıklarından zabıta müdürü Hüseyin Eligül, Seçil Erzan ile Denizbank’a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Hüseyin Eligül, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Seçil Erzan’ın suç teşkil eden işlem ve eylemleri nedeniyle mağdur olduğunu ve zarara uğradığını ileri sürdü.

"ŞİMDİLİK 3 BİN DOLAR"

Asliye hukuk mahkemesine verilen dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

“Denizbank ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarını kullanmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Sorumluluktan kurtulmak adına Seçil Erzan’a baskı yapan Denizbank, bu zararın doğumuna bizzat yol açmıştır. Denizbank’ın ticari mümessillerinin ve çalışanların işlem ve eylemleri karşısında hareketsizliği ve basiretsizliği, oluşan hukuka aykırı işlem ve eylemlerdeki sorumluluğu bertaraf etmesine neden olmuştur. Bu nedenle, zararımızın karşılanması için şimdilik 3 bin doların Seçil Erzan ile Denizbank’tan tahsilini talep ediyoruz."