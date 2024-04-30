MEB duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılan öğretmenlere geri dönme hakkı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verileceğini duyurdu.

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MEB duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılan öğretmenlere geri dönme hakkı

Millî Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanınacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti.

Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

BAŞVURULAR 3-6 MAYIS 2024 TARİHLERİNDE YAPILACAK

Başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

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