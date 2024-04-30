AKP’li başkanın 15.5 milyar lira borçla devrettiği belediye, parayı ‘çöp kovası'na harcamış

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen Balıkesir Belediyesi'nde çöp kovalarına servet harcandığı ortaya çıktı. AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki belediyede 18 Eylül 2023’te dairesel logolu çöp kovası aldı. 900 kova için 11 milyon 100 bin TL ödendi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; belediye 18 Eylül 2023’te dairesel logolu çöp kovası aldı. 900 kova için 11 milyon 100 bin TL ödedi. 17 Mayıs 2023’te 250 çöp kovası daha alındı ve 2 milyon 952 bin TL ödendi. Çöp kovalarının tanesi 11 bin 808 TL oldu. 4 Mayıs 2023’te bu kez 3 milyon 484 bin TL’ye 300 çöp kovası daha alındı. Çöp kovalarının tanesi 11 bin 613 TL’ye geldi. 5 Nisan 2022’de 3 milyon 600 bin TL’ye 500 adet çöp kovası alındı.

TANESİ ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

Çöp kovalarının tanesi 7 bin 200 TL oldu. 10 Kasım 2021’de 1 milyon 148 bin TL’ye 500 adet çöp kovası alındı. Çöp kovalarının tanesi 2 bin 296 TL’ye mal edildi. 2 yılda 22.5 milyon TL dairesel, logolu çöp kovalarına gitti. Toplamda 2 bin 450 kova satın alındı.

2021’de bir çöp kovası yaklaşık 3 bin TL’ye alınırken, 2023’te tek bir kovaya 12.5 bin TL ödendi. 2023 yılında asgari ücret 11 bin 402 TL’ydi. Tek bir çöp kovası, asgari ücretten pahalıya geldi.

PEYZAJ VE KUYRUKLU PİYANO

7 Temmuz 2023’te peyzaj düzenlemesi için 34 milyon 469 bin TL, 14 Ekim 2022’de ise peyzaj için 30 milyon 568 bin 820 TL harcandı. Aynı yıl Ağustos ayında ise 14 milyon 867 bin TL peyzaja gitti. Belediye AKP yönetimindeyken sadece 2024 yılında 3 ayda kumanya, yemek, yurt içi ve yurt dışı konaklama, reklam-tanıtım, etkinlik ve organizasyon ihalelerine de 211 milyon 441 bin 450 TL ödedi.

Belediye 22 Kasım 2023’te 1 milyon 383 bin 800 TL’lik termos aldı. 8 Mayıs 2023’te 1 milyon 372 bin TL’lik lokum ve çikolata satın aldı. 2 Ekim 2023’te ihaleye çıkarak iki kuyruklu piyano aldı. 3 Kasım 2023’te 3 milyon 637 bin TL’lik sözleşme yapıldı.