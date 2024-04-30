"PTT çalışmıyor, karar ulaşmadı" denildi: Depremde yıkılan binanın şüphelisine PTT defalarca kargo teslim etmiş!

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Selim Köse Apartmanı 6 Şubat 2023’teki depremde yerle bir oldu. Yıkılan apartmanda 14’ü çocuk toplam 42 kişi yaşamını yitirdi. Hâlâ bilirkişi raporu hazırlanmaya ve dava açılmayan Selim Köse Apartmanı soruşturmasında yeni bir skandal açığa çıktı.

Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği, Eysem Ezer isimli şüpheli hakkında 23 Mart 2023 tarihinde haftada bir gün imza atması için adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Ancak depremzedeler, karara rağmen Eysem Ezer’e adli kontrol uygulanmadığını açığa çıkardı. Bunun üzerine mahkeme 7 Aralık 2023 tarihinde, “PTT çalışmadığı” için Ezer’e kararın ulaştırılamadığı ve bu nedenle de adli kontrol uygulanamadığı belirtti. Ancak aylarca kararın ulaştırılamadığı ve “çalışmıyor” denilen PTT’nin Eysem Ezer’e defalarca kargo götürdüğü anlaşıldı. BirGün’ün ulaştığı kayıtlara göre, 23 Mart 2023’te alınan adli kontrol kararının yaklaşık 7 ay boyunca ulaştırılamadığı Ezer’e PTT 15 Haziran 2023’te kimlik teslim etti. Ankara’dan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği kimlik PTT çalışanı tarafından bizzat Ezer’e teslim edildi.

Denizli’den gönderilen bir kargo ise 7 Temmuz 2023’te, Balıkesir’den gönderilen bir başka kargo ise 24 Temmuz 2023’te yine Ezer’e teslim edildi.

HAKİM ŞİKÂYET EDİLDİ

Yıkılan apartmanda yakınlarını kaybeden Avukat Seda Mutaf ise daha önce Hakimler Savcılar Kurulu’na Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimini şikâyet etmişti. Mutaf yaptığı açıklamada “Bizim taleplerimiz kabul edilmiyor fakat şüphelilerin talepleri kabul ediliyor. Dosyadaki tüm şüphelileri elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Hepsi akrabalar ve inşaat yapmaya devam edenler dahi var. Bize resmen mezar hazırlamışlar ama yargı önünde hesap sorulmuyor” ifadelerini kullanmıştı.