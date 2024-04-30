Bakan Ersoy'dan otelde 'milliyet farkı ödemesi'yle ilgili yeni açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk otelinde Türk vatandaşına ayrımcılık yapılması konusunda açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, "Denetim yapıldı. Alınan ücret farkı misafire iade edildi. Otele 54 bin 694 TL ceza kesildi" dedi.

Ersoy, konuya ilişkin şunları söyledi:

Bir konuya daha değinmek istiyorum. booking.com'un faaliyetlerinin Türkiye'de Bakanlığımız tarafından engellendiği ile ilgili bir iddia vardı. Bu iddia da gerçek dışı. İşin aslını sizle paylaşayım.

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği tarafından vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle booking.com hakkında 2015 yılında bir dava açıldı. 2017 yılında mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve davaya ilişkin karar 2019 yılında çıktı. Mahkeme 'haksız rekabet var' kararıyla birlikte Booking.com'un 500 bin lira teminat yatırılması karşılığında ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Kararda şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığı belirtilirken dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari ve hukuki denetimlerden kaçındığı ifade edildi. Bu yollarla denetlenmelerini engellediğine dikkat çekildi.

Yani özetle mahkeme demiş ki, Türkiye'deki vergi mevzuatlarına, ticari kanunlara ve tüketici kanunlarına uyumlu bir şekilde çalışmayı kabul ediyorsanız çalışabilirsiniz. Aksi takdirde faaliyet de gösteremezsiniz demiş. Sonuçta bakın bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği tarafından 2015 yılında açılmış bir dava, kesinleşmiş bir mahkeme var. Aynı bu şekilde mahkeme sonucuna uygun olarak, Türk vergi mevzuatı ve kanunlarına ve tüketici kanunlarına uyumlu şekilde çalışmayı kabul eden onlarca yabancı menşeli global rezervasyon motoru ülkemizde faaliyet de gösterebilmektedir."

Ayrıntılar geliyor...