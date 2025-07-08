Asıl Tehlike Bu Hafta Başlıyor! Uzman İsimden Orman Yangını Uyarısı: Riskli İlleri Tek Tek Açıkladı

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Türkiye, geçtiğimiz hafta çok sayıda orman yangınıyla mücadele etti; ancak uzmanlara göre asıl risk şimdi başlıyor. İletişim Başkanlığı'nın verilerine göre, yıl başından bu yana toplam 3.181 yangın çıktı. Bunların dörtte biri ise son 10 gün içinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Yüksek sıcaklıkların bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi bir orman yangını riski söz konusu olabilir. Ormanların geniş alanlar kapladığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise ekstra dikkatli olunması gerekiyor” uyarısında bulundu.

'ÇEKİÇLE VURSANIZ YANGIN ÇIKAR'

Yangınların çoğu kontrol altına alınsa da meteorolojik göstergeler riskin sürdüğüne işaret ediyor. Tolunay, “Böylesi sıcak hava koşullarında, en ufak bir kıvılcım bile yangın çıkarmaya yeterli. Öyle ki, böyle bir havada taşa çekiçle vursanız yangın çıkar. İki taş birbirine temas ettiğinde bile kıvılcım oluşur. Örneğin iş makineleri çalışırken taşlara sert şekilde temas ettiğinde ortaya çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturabilir. Bu da kısa sürede büyük yangınlara dönüşebilir” sözleriyle uyardı. Ayrıca yaz aylarında elektrik kullanımının artması nedeniyle trafo patlamalarının da yangın riskini artırabileceğine dikkat çekti.

RİSKLİ İLLERİ AÇIKLADI

“İzmir'de neredeyse yanmamış alan kalmadı desek abartı olmaz” diyen Prof. Dr. Tolunay, en yüksek riskin Doğu Akdeniz’de olduğunu belirtti: “Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illeri başta olmak üzere; bu bölgelerde yangın riski oldukça yüksek. Bu illerin ardından Muğla ve Antalya’yı da ciddi şekilde risk altında görüyorum. Hem meteorolojik koşullar hem de bölgedeki orman yoğunluğu, bu illeri hassas hale getiriyor.”

NASIL ÖNLEM ALMALIYIZ?

Sıcak hava dalgasına karşı alınabilecek önlemler arasında sulama yöntemi tartışma konusu oldu. Ancak Prof. Dr. Tolunay, bu yöntemin etkili olmadığını şu sözlerle açıkladı: “Elimizdeki su kaynakları sınırlı; tüm ormanları sulayarak yangınları önlememiz mümkün değil. Üstelik temmuz sonu ve ağustos başında 45 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşılaşmamız oldukça olası. Bu gibi aşırı sıcaklık dönemlerinde vatandaşların doğrudan ve etkili şekilde uyarılması büyük önem taşıyor.”

Yangınla mücadelede kullanılan teknolojiler de gündemde. Yangın bombaları hakkında, “Yangın bombası olarak bilinen teknoloji, açık alan yangınlarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem değil” diyen Tolunay, bunların daha çok kapalı alanlarda işe yaradığını belirtti. Yangın geciktirici maddelere ilişkinse, “Ancak bu tür kimyasal maddelerin doğaya etkisi mutlaka dikkatle değerlendirilmeli” uyarısında bulundu. Termal kameralar ve dedektörlerin ise erken tespitte etkili olabileceğini ancak yeterli ekipman ve müdahale gücü olmadan tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Son olarak Tolunay, “Pek çok kişi yangınların sadece helikopterlerle söndürüldüğünü sanıyor. Oysa gerçek çok daha farklı” diyerek kara mücadelesinin önemine dikkat çekti. “Yangının ilerleme yönünde bulunan ormanlık alanlar kesilerek, yaklaşık 50 ila 100 metre genişliğinde, yangına dik şeritler açılır. Amaç, çıplak toprak yüzey oluşturarak yangının ilerlemesini durdurmak” dedi. Yanan alanların ağaçlandırılması yerine doğal yollarla yeniden yeşermesinin önemine işaret etti.

Kaynak: Hürriyet