Arif Ahmet Denizolgun’un Ölümünde Yeni İddialar! Yeğeni Otopsi Görüntülerini Gündeme Taşıdı

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Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 2016 yılında hayatını kaybeden amcasının Adli Tıp Kurumu (ATK) sürecine ilişkin yeni iddialarda bulundu. Denizolgun, eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in 13 Ağustos 2026’da gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini söyledi.

Sabah’ın haberine göre Denizolgun, Gökçen’in amcasının ölümüne ilişkin cinayet raporunun ATK’da sümen altı edilmesi konusunda şüpheli olduğunu, buna karşın 13 Ağustos 2026’ya kadar ATK bünyesinde bilirkişilik yaptığını öne sürdü.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Denizolgun, 27 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şubat 2026’dan itibaren otopsi görüntülerini 3 kez talep ettiğini belirtti. Buna karşın ATK’nın 16 Temmuz 2026’da görüntülerin bulunmadığını Başsavcılığa bildirdiğini aktardı. Feth-i kabir kararı verilmesinin ardından ise daha önce bulunmadığı belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıktığını ve Başsavcılığa gönderildiğini söyledi. Denizolgun, görüntülerin kesik kesik ve farklı biçimlerde iletildiğini iddia etti. Görüntülerin dosya kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde değerlendirildiği ve ölüm şekline ilişkin yeni tartışmaların gündeme geldiği bildirildi.

BİLİRKİŞİ DEĞERLENDİRMESİ DOSYAYA GİRDİ

Bilirkişi değerlendirmesinde, göğse baskı uygulanması sırasında ağız ve burnun kapatılmasıyla kişinin nefessiz bırakılması ihtimalinin bilimsel açıdan dışlanamayacağı belirtildi. Denizolgun ayrıca, soruşturma kapsamında bulunan fiziki numunelerin ATK’da imha edildiğini de öne sürdü.

GÖKÇEN’İN ATK’DAKİ GÖREV SÜRECİ

Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in 2005 yılında ATK’da bilirkişi olarak göreve başladığı, 2010’da HSK üyeliğine atanmasının ardından bu görevinden ayrıldığı öğrenildi. Gökçen’in 2015’ten 14 Ağustos 2026’ya kadar ATK Trafik ve İhtisas Dairesi’nde görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Sabah