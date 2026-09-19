Akdeniz’de Yunan Askerlerinin Çıkarma Tatbikatı Gündem Oldu! Bottan Denize Düştüler

Akdeniz’de Mısır, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi unsurlarının katıldığı Medusa-15 tatbikatında Yunan askerlerinin çıkarma sırasında bottan denize düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin, Türk askerlerinin çıkarma tatbikatıyla kıyaslandığı paylaşım da dikkat çekti.

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Akdeniz’de Yunan Askerlerinin Çıkarma Tatbikatı Gündem Oldu! Bottan Denize Düştüler
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Akdeniz’de Yunanistan, Mısır, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi unsurlarının katıldığı askeri tatbikatta, Yunan askerlerinin çıkarma yaptığı sırada bottan denize düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

YUNAN ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

NTV'de yer alan habere göre, Türk ve Yunan birliklerinin çıkarma anlarının arka arkaya karşılaştırıldığı bir paylaşımda, kıyıya yaklaşan Yunan askerlerinden bazılarının botların kontrolünü kaybederek denize düştüğü görüldü. Paylaşımın devamında ise Türk ordusuna ait çıkarma tatbikatı görüntülerine yer verildi.

Akdeniz’de Yunan Askerlerinin Çıkarma Tatbikatı Gündem Oldu! Bottan Denize Düştüler - Resim : 1

MEDUSA-15 TATBİKATI BAŞLADI

Mısır ordusu tarafından salı günü yapılan açıklamada, Mısır ile Yunanistan’ın Medusa-15 ortak askeri tatbikatını başlattığı duyuruldu. Askeri makamlardan yapılan açıklamada, tatbikatın Akdeniz’de ve Yunanistan’daki çeşitli hava üslerinde birkaç gün boyunca devam edeceği belirtildi. Tatbikata paraşütçü ve komandoların yanı sıra Mısır ve Yunanistan’ın deniz, hava, hava savunma, keşif ve özel kuvvetler birliklerinin katıldığı aktarıldı. Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden unsurların da tatbikatta yer aldığı kaydedildi.

Akdeniz’de Yunan Askerlerinin Çıkarma Tatbikatı Gündem Oldu! Bottan Denize Düştüler - Resim : 2

GERÇEK MÜHİMMAT ATIŞLARI DA YAPILACAK

Açıklamada, tatbikatın Mısır ve Yunan deniz kuvvetlerinin Yunanistan’a intikali sırasında gerçekleştirilen geçiş eğitimiyle başladığı bildirildi. Katılımcı ülkeler arasında muharebe kavramlarının birleştirilmesi ve deneyim paylaşımının amaçlandığı teorik ve uygulamalı ön eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatın, katılan birliklerin ileri düzey eğitim ve profesyonelliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra gerçek mühimmat atışlarını ve konvansiyonel olmayan tehditlerle mücadele eğitimlerini de kapsayacağı ifade edildi. Mısır ile Yunanistan arasında düzenlenen Medusa askeri tatbikatlarının ise ilk olarak Aralık 2015’te başladığı belirtildi.

Kaynak: NTV

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