Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 6 İsmin Gözaltı Süresi Uzatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 21 kişi yakalandı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı, Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Son Güncelleme:
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 6 İsmin Gözaltı Süresi Uzatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, söz konusu şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması, biyolojik inceleme gerçekleştirilmesi ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde talimat verildi. Başsavcılık tarafından yürütülen diğer soruşturma ise “uyuşturucu madde kullanma ve temini”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “şantaj” ve “fuhuşa aracılık” suçlarını kapsadı. Bu dosya kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece iki ayrı soruşturmada haklarında işlem başlatılan şüpheli sayısı 24’e çıktı.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 6 İsmin Gözaltı Süresi Uzatıldı - Resim : 1

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un bulunduğu öğrenildi. Diğer soruşturma kapsamında ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltına alındığı belirtildi. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun’un da yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 21’e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin yapılması için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 6 İsmin Gözaltı Süresi Uzatıldı - Resim : 2

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 6 İsmin Gözaltı Süresi Uzatıldı - Resim : 3

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
ünlü oyuncu Uyuşturucu Aras Bulut İynemli Melis Sezen Nilperi Şahinkaya Melis İşiten
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü Mesajı: 'Milletimiz Özgürce Yaşasın Diye Bedel Ödeyen...' Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Bölgemizi İstikrara Kavuşturacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde 'Terörsüz Türkiye' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme