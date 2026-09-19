Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 6 İsmin Gözaltı Süresi Uzatıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, söz konusu şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması, biyolojik inceleme gerçekleştirilmesi ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde talimat verildi. Başsavcılık tarafından yürütülen diğer soruşturma ise “uyuşturucu madde kullanma ve temini”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “şantaj” ve “fuhuşa aracılık” suçlarını kapsadı. Bu dosya kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece iki ayrı soruşturmada haklarında işlem başlatılan şüpheli sayısı 24’e çıktı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un bulunduğu öğrenildi. Diğer soruşturma kapsamında ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltına alındığı belirtildi. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun’un da yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 21’e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin yapılması için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA