Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Serbest Kalmıştı... Melis İşiten’den İlk Açıklama: 'Kendime Dair En Ufak Bir Şüphem Yok'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. 18 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonlarda Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten ve “Sefo” adıyla bilinen Seyfullah Sağır’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MELİS İŞİTEN’DEN İLK AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği veren oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltı sürecine ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. Gerekli testleri yaptırdığını belirten İşiten, sonuçlarla ilgili kendisinden emin olduğunu ifade etti.

'KENDİME DAİR EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOKTUR'

Melis İşiten, paylaşımında sabah erken saatlerde kızıyla birlikte yaşadığı evinden alındığını belirterek, kolluk kuvvetlerine telefonunu ve şifrelerini teslim ettiğini söyledi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda istenen testleri verdiğini aktaran İşiten, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldığını belirtti. İşiten, “Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur” ifadelerini kullanırken, görevlerini yerine getiren jandarma ekiplerine teşekkür etti. Akşam saatlerinde kızının yanına döndüğünü söyleyen İşiten, süreç boyunca ailesinin yanında olan avukatlara ve kendisine ulaşmaya çalışan arkadaşlarına da teşekkür etti.

İLK SORUŞTURMADA 18 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 18 Eylül tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İKİNCİ SORUŞTURMADA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu madde kullanma ve temini”, “fuhuşa aracılık etme”, “şantaj” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçları kapsamında yürütülen diğer soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların toplam sayısı 21 oldu.

10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İlk soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu ise adliyeye sevk edildi. Başsavcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklanmaları talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Hakimliğe çıkarılan Sayat Zurnacı ile Aytaç Kart tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İkinci soruşturma kapsamında gözaltına alınan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi