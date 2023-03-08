Ahmet Ercan'dan yeni uyarı: 'Dört yıl boyunca arada bir yıkıcı artçı olacaktır'

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir ay geçmesine rağmen bölgede artçı depremler sürüyor. Bu arada dün Kayseri ve Sivas'ta da 4'ten büyük depremler oldu. Uzmanlar deprem uyarılarına ve değerlendirmelerine devam ediyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depremleri gerginliğini ilk 5 günde büyük oranda boşalttı, sönüme geçti. Ancak, gelen 4 yılda, arada bir yıkıcı artçı yapacaktır. Artçı depremler 5 gün çok yoğun oldu. İlk 4 ay çekinceli, 4 yıl seyrek olması beklenir. Ancak büyüklükleri M6,7'i geçmez.

Kuzey Marmara Depremi, 2045'de değil de günümüzde olursa, korkarım Kahramanmaraş'ı aratır. Önleminizi geciktirmeyin derim ancak kahrolsun yoksulluk ile yoksul bırakanlara. 1999'dan beri deprem güvenliğinizi sağlamadıysanız, 2045'i beklemeden, bugün M7,5 olacakmış gibi yaşamınızı güvenceye aldınız mı? Geç kalmayınız.

Sakın unutmayın! Kuzey Marmara Depremi yalnızca bir İstanbul Depremi olmayacaktır. Sağlam yerde, sağlam yapıda mı oturuyorsunuz? Yapınız yer sarsıntısıyla uyumlu mu? Donatılar nasıl? Güvende misiniz?"