AKP'li vekiller de koordinasyonsuzluğu itiraf etti: Raporlar Erdoğan'a iletilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan koordinasyonsuzluğa AKP'li milletvekilleri de 'isyan etti'. Deprem bölgesinde incelemede bulunan milletvekillerinin topladığı raporlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.

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AKP'li vekiller de koordinasyonsuzluğu itiraf etti: Raporlar Erdoğan'a iletilecek

Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan milletvekillerinin, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplanan AKP kapalı grup toplantısında, depremin ilk günlerindeki 'koordinasyonsuzluk' ve 'geç bildirimleri' dile getirdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP’li milletvekilleri, "Koordinasyon eksiklikleri yaşandı. Örneğin bir bölgede gelen yardımlar arasında gıda fazlalığı var ancak su eksik. Bir başka bölgede ise tam tersi. Geç bildirim ve bazı bildirim eksiklikleri de oldu" ifadelerini kullandı.

ÇADIR YERİNE KONTEYNER

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan bir başka milletvekilinin ise "tüm depremzedelerin konteyner kente gitmek istediğine" dikkat çekti.

Raporların Erdoğan’a iletileceği toplantıda AKP’li isim, "İnsanların tuvalet ve elektriğin olmadığı çadırlar yerine konteyner ya da prefabrik evlere yerleştirilmesi gerektiğini" vurguladı.

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