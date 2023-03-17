Ağırdır'dan 'seçim güvenliği' yorumu: Ruhunu kaybetmiş medeniyete bir can üflenebilir

2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda sekiz seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği, 17 Mart Cuma günü, Impact Hub'da, KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır'ın da katılım gösterdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Oy ve Ötesi Derneği, düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki seçim sürecinde hedefledikleri faaliyetleri paylaştı.

Bugüne kadar sekiz farklı seçimde sandıklardan sonuç tutanak verilerini toplayıp, resmi sonuçlarla karşılaştıran ve analizlerini kamuoyu ile paylaşan Oy ve Ötesi Derneği, 2023 seçimlerinde de sürece ve seçim gününe yönelik eğitimler, gönüllü sandık müşahitliği organizasyonu ve optik karakter tanıma teknolojili mobil uygulamaları üzerinden sandık verisi sağlama faaliyetleri yürütecek. Tüm bunlar için Oy ve Ötesi, 100 bin gönüllü ile seçim günü sandıkların tümünden veri toplamayı hedefliyor.

Yenilenen gönüllü kayıt sistemini tanıtan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Oytun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, 2023 seçimleri kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

‘YENİLEDİĞİMİZ YAZILIM ALTYAPIMIZ VAR, TUTANAK GÖRÜNTÜLERİNİ ÇOK DAHA HIZLI DOĞRULAYACAĞIZ’

Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Oytun, 2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzdeki sürece gençlerin katılımına çok önem veriyoruz. Bize katılıp gönüllü olmalarını, bunu demokrasiyi birinci elden deneyimlemek için bir fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Ayrıca bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile bize ulaştırılacak. Tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız. Herkes bu mobil uygulama sayesinde bize veri ulaştırabilir, oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir. Bu seçimde 100 bin Oy ve Ötesi gönüllüsünün desteğiyle Türkiye'deki tüm seçim sandıklarından veri toplamayı hedefliyoruz."

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan ise “Saha ekiplerimiz hazır, kayıtlarımız bugün itibariyle açılıyor. Seçim sürecinde sosyal medya hesaplarımızdan yasal güncellemelere, eğitimlerimize ve sistemimize dair duyuruları da paylaşacağız" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL MODELLEME

Oy ve Ötesi Derneği, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen seçim bölgelerine özel bir çalışma yapacağını paylaştı.

Dernek halihazırda deprem bölgesinde oluşacak sandıklarda bulunabilecek gerçek kişi sayılarını tahmin edebilecek matematiksel modellemeler üzerine çalışıyor. İlgili sandıklardaki oy verme süreçlerini takip etmek adına özel gönüllü organizasyonlar yapılacak.

İLK KEZ OCR TABANLI TUTANAK UYGULAMASI KULLANILACAK

2023 seçimlerinde teknolojiden daha fazla faydalanmayı hedefleyen Oy ve Ötesi Derneği, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile donatılmış bir mobil tutanak okuma uygulamasını Nisan ayında gönüllülerin kullanımına sunacak. Buna göre metin görüntülerini makine tarafından okunabilen bir metin formatına dönüştüren OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Bu yöntemle sahadan gelen sandık verileri daha hızlı işlenebilecek.

OY VE ÖTESİ 50 BÜYÜK ŞEHİRDE EĞİTİM DÜZENLEYECEK

Oy ve Ötesi Derneği, Türkiye'nin 50 büyük şehirde seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler vermeye hazırlandığını duyurdu.

Nisan ayında başlayacak eğitimler için ön müracaat ve kayıt gerekmeksizin tüm yurttaşların katılımına açık olacak. Oy ve Ötesi ayrıca 50 büyük şehirde özel eğitmenler vermeyi planlıyor.

Nisan 2022'de yenilenen seçim kanunu gönüllü sandık müşahitliğine ilişkin bir değişiklik içermiyor. Yurttaşların seçim sürecini doğrudan izlemeleri anayasal bir hak olarak tanımlanıyor. Sandık bölgesinde bulunmak isteyen tüm müşahitlerin sandık müşahitliği kartlarını edinmesi gerekecek. Oy ve Ötesi Derneği ise seçime katılan siyasi partilerden temin edilecek müşahitlik kartlarını gönüllüler ile paylaşacağını belirtti.

AĞIRDIR: UMUTLARIMI KIZLARIMA MİRAS BIRAKMAK İSTEMİYORUM

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin sunumlarının ardından söz alan KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır ise şunları söyledi:

"6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında 30 yaş altı genç seçmenin, sorunlarının siyaset marifetiyle çözüleceği konusunda inançlı ya da umutlu olmadığını gözlemliyoruz. Bu olumsuz durumu aşmamız ülkemizin demokratik gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

20 yaş altı gençleri sandığa götürmeye ihtiyacımız var. Bu seçin sürecinden itibaren ülkenin başka bir süreci yaşayacağını sanıyorum. Benim kuşağım ağır şeyler yaşadı. Ben artık umutlarımı kızlarıma miras bırakmak istiyorum. Umutlarımı gerçekleştirmek ve yaşamak istiyorum. Onun için bu seçim müthiş bir fırsat alanı açabilir. Bu ülke nasıl 100 sene önce bütün dünyaya ilham veren başka bir hikâye yazdıysa bu seçimde de bütün dünyaya ilham verecek başka bir hikâye yazabilir.

Üstelik önemli bir farkla… Biz 100 sene önce Batı'nın geldiği muasır medeniyeti örnek alıp, bunu yakalayacağız diye çabaladık. Ne kadar başarılı olup olmadığımız ayrı konu. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele yaşlanmış, ruhunu, canını kaybetmiş muasır medeniyete bir can üflemek olabilir ama bunun bir ön şartı var. Önümüzdeki seçimlerin güvenliğini sağlamak önemli. Oy ve Ötesi Derneği gibi her birimizin yaptığı çabalar çok değerli. Çok çabalamak gerekiyor.”