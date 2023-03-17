70 kişi hayatını kaybetmişti: Yıkılan sitenin müteahhidi Kızılay Adıyaman Şube Başkanı çıktı

Adıyaman Başsavcılığı'nın Maraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut bugün kent merkezinde gözaltına alındı.

Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Artı Gerçek'ten Onur Öncü'nün haberine göre Bulut’un Kızılay’ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı. Kızılay’ın internet sitesinde Adıyaman Şube Başkanı olarak hala Mehmet Murat Bulut'un ismi yer alıyor.