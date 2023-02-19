AFAD: Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 689'a yükseldiğini açıkladı. Sezer ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

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AFAD: Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti: 

"Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bir taraftan da hayatını kaybeden vatandaşlarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Onun üzüntüsünü tüm yüreğimizde hissediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. 21 bin 259 kişinin tedavisi sürüyor."

İKİ İL DIŞINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sezer ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

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