Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okullar için kararın yarın açıklanacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde eğitim-öğretimin yarın başlayacağını hatırlattığı açıklamasında, depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen 10 il ile ilgili kararı yarın açıklayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okullar için kararın yarın açıklanacağını duyurdu

Özer, “10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mızla bu çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah yarın açıklayacağız" dedi.

Mahmut Özer, bugün deprem bölgesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Afet bölgesindeki 10 ildeki okulların durumuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile değerlendirme yaptıklarını belirten Özer, değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacaklarını söyledi.

71 ilde eğitim-öğretimin yarın başlayacağını hatırlatan Bakan Özer, "10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mızla bu çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah yarın açıklayacağız" diye konuştu. Bakan Özer, deprem bölgesindeki 48 bin öğrencinin 71 ile nakillerini aldırdıklarını ifade etti.

Özer, Nurdağı’nda meslek lisesine iki adet ekmek fabrikası kurulacağını da belirterek, “Buranın ekmek ihtiyacıyla ilgili sürdürülebilir bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

 
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