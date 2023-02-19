AFAD: Deprem bölgesinde artçı sarsıntıların büyüklüğü 6 ve üzerine çıkabilir

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artçıların devam ettiğini söyleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 ve üzerindeki sarsıntılara işaret etti.

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AFAD: Deprem bölgesinde artçı sarsıntıların büyüklüğü 6 ve üzerine çıkabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tatar, deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını söyledi. Buna göre, 4-5 büyüklüğü arası deprem sayısı 436, 5-6 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 40, bir de 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

Artçı sarsıntıların devam edeceğini belirten Tatar, "Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor" dedi.

Tatar, "7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda" ifadelerini kullandı. 

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