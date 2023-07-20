Adli tatil başlıyor: Yargılamalar nasıl devam edecek?

Adli tatil dönemi bugünden itibaren başlıyor. Yargılamalar, nöbetçi mahkemelerce devam edecek.

Adli tatil başlıyor: Yargılamalar nasıl devam edecek?

Yargı adli tatile giriyor. Bugünden itibaren başlayacak adli tatil, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamalara adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen şekilde devam edileceğini duyurdu.

Tunç'un verdiği bilgilere göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331’inci, Danıştay Kanunu’nun 86’ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61’inci maddeleri gereğince, adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay’da da nöbetçi heyetler yargılama mesaisine devam edecek. 

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