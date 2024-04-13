Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi. Heyet, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşuyor.

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Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve 5 kişilik bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç X hesabından, Konyaaltı'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir.' ifadelerini kullandı.

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