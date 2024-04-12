İstanbul'daki İsrail protestosuna AKP iktidarına yapılan çağrı damga vurdu

İstanbul Fatih Camii'nde Gazze’ye yönelik saldırılar protesto edildi. Hayatını kaybeden Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazının ardından yapılan konuşmalarda İsrail ve ABD kınandı. Ayrıca, AKP iktidarına İsrail'le ticaretin 'tamamen kaldırılması' çağrısı yapıldı.

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İstanbul'daki İsrail protestosuna AKP iktidarına yapılan çağrı damga vurdu

İstanbul Fatih Camii'nde Gazze’ye yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye’nin oğulları, torunları ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cemaat, dualarını Haniye ailesi ve Gazze halkı için yürekten ederken, namaz sonrası yapılan konuşmalarda İsrail ve ABD kınandı. Ayrıca, AKP iktidarına İsrail'le ticaretin 'tamamen kaldırılması' çağrısı yapıldı.

Fatih Camii'nde cuma namazı için toplanan bir grup, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu ile Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

'İsrail ile Ticaretin Kaldırılmasını İstiyoruz'

Cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan vatandaşlar, basın açıklaması ve protesto gösterisi düzenledi. "Kahrolsun ABD, Katil İsrail" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları atıldı.

Alanda yapılan konuşmada AKP iktidarına çağrı yapıldı. Konuşmada, "İsrail ile ticaretin sınırlandırılmasını değil, kaldırılmasını istiyoruz. Eğer Türkiye'den İsrail'e bir gemi gidecekse o gemi bizi taşımalı" denildi.

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