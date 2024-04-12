100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor

Antalya, 100 yıllık bekleyişin ardından yüksek hızlı tren hattına kavuşuyor. Antalya ve Eskişehir arasında yeni bir hızlı tren hattı inşa edilecek.

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100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden bu yana gündemde olan ve yapımı için 1933'te kanun çıkarılan, ancak yıllardır gerçekleştirilemeyen Antalya'ya demiryolu projesi nihayet hayata geçiriliyor. Bu önemli gelişme, Antalya'nın ulaşım ağını genişletecek ve şehre büyük avantaj sağlayacak.

Uraloğlu, Antalya’nın hızlı demiryolu ağına bağlanması amacıyla; 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde, 200 km/saat tasarım hızına uygun olarak hızlı tren demiryolu projelerinin planlandığını, tüm kesimlerde etüt proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

100 YILLIK PROJE

Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya'ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi. Projenin gerçekleşmesi için Cumhuriyet’in 10. Yılı olan 1933’te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı.

Projenin Burdur’a kadar olan kısmı tamamlandı, ancak ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı koşullarda Antalya hattı yarım kaldı. Bakan Uraloğlu’nun duyurduğu, Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir bağlantılı hızlı tren hatlarının da bir parçası olacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’dan Antalya’ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşılabilecek.

Etiketler
Hızlı tren Antalya İstanbul Eskişehir Abdulkadir Uraloğlu
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