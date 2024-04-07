Özgür Özel, İsrail protestosunda yaşanan olaylar için heyet görevlendirdi

'Filistin İçin Bin Genç' aktivistleri, bugün İstiklal Caddesi'nde 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla eylem yapmak için toplandı. Ancak gençler eylem öncesi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticareti protesto eden gençlere destek verdi ve gençlere yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda; “İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. ‘İsrail ile Ticarete Dur De’ sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'nde İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticareti protesto eden bir grup gencin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine süreci takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.