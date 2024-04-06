Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.

Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı.

Tacikistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde Uygulanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar'da şu ifadeler yer aldı:

Tacikistan'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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