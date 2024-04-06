Azerbaycan basını: Ermenistan sınıra askeri yığınak yapıyor
Ermenistan ordusunun sınıra teçhizat taşıdığı ve askeri yığınak yaptığı ileri sürüldü.
Azerbaycan basını, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırına doğru hareketini gösteren görüntüler yayınlayarak, Ermeni tarafının askeri yığınak yaptığını öne sürdü.
Azerbaycan haber portalı Axar.az. verdiği haberinde, “Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırında Ermeni ordusunun yoğun hareketi gözlemleniyor. Ermeni tarafı güçlerini sınıra yakın Zangezur yönünde yoğunlaştırıyor” ifadelerine yer verdi.
Ermenistan tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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